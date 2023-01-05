社群網路推特（Twitter）上一支驚險萬分的影片於全網瘋傳，影片顯示出一個母親帶著他小孩走出了電梯，雖然媽媽手持電話正在講話，貪玩的孩子一個下腰想要摸樓梯間的護欄，結果不慎跌了出去，電光石火之間，這個媽媽飛撲一把抓住孩子的一支腳，熱心民眾也即時衝下樓梯間，雖然畫面拍攝不到，但顯然是衝下去接應或者做預備。

Mom reflex save kid pic.twitter.com/z7QImIkSdm — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 4, 2023

有網友質疑，「為何這個母親忙著講電話？」隨即引來網友的批評：「怎麼？你不會用手機講電話嗎？」，

Everyone tweeting “the mom shouldve stayed off her phone” even though she had full visual attention on the kid and successfully caught them. Most of you must either not have kids or have never watched over one if you think you can keep them at your heel 24/7… pic.twitter.com/SalmCvjSyB — Dreadknight25 (@Dreadknight25) January 4, 2023

另一位網友也護航說，「很多人都在推特上說：“這個媽媽應該離開她的手機"，儘管她有充分的視覺注意力在孩子身上，並成功地抓住了他們。講這些話的人，你們大多數人要麼沒有小孩，要麼從未看管過孩子，如果你們認為可以讓小孩子24小時跟在你們後面的話.....。」

All the men commenting about her being on her phone are ridiculous. She’s clearly alerting someone of their arrival. That door is probably locked from the outside. Dads use phones around their kids too. 🙄🙄 — Nicole❄️ (@ncolclas) January 4, 2023

「所有評論她用手機的人都很可笑。她顯然是在提醒別人他們的到來。那扇門可能是從外面鎖上的。還有，爸爸們在他們的孩子身邊也都會滑手機。」