社群網路推特（Twitter）上一支驚險萬分的影片於全網瘋傳，影片顯示出一個母親帶著他小孩走出了電梯，雖然媽媽手持電話正在講話，貪玩的孩子一個下腰想要摸樓梯間的護欄，結果不慎跌了出去，電光石火之間，這個媽媽飛撲一把抓住孩子的一支腳，熱心民眾也即時衝下樓梯間，雖然畫面拍攝不到，但顯然是衝下去接應或者做預備。
有網友質疑，「為何這個母親忙著講電話？」隨即引來網友的批評：「怎麼？你不會用手機講電話嗎？」，
另一位網友也護航說，「很多人都在推特上說：“這個媽媽應該離開她的手機"，儘管她有充分的視覺注意力在孩子身上，並成功地抓住了他們。講這些話的人，你們大多數人要麼沒有小孩，要麼從未看管過孩子，如果你們認為可以讓小孩子24小時跟在你們後面的話.....。」
「所有評論她用手機的人都很可笑。她顯然是在提醒別人他們的到來。那扇門可能是從外面鎖上的。還有，爸爸們在他們的孩子身邊也都會滑手機。」
文章來源：Mom reflex save kid
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