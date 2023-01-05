郭書瑤再度受邀難掩緊張。（台視提供）

曾沛慈暌違7年再度回歸《紅白》舞台。（台視提供）

9m88農曆新年假期則會把時間留給家人。（台視提供）

溫妮將小巨蛋初體驗獻給《紅白》。（台視提供）

台視除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於14日在台北小巨蛋盛大登場。今（5日）再釋出的重磅卡司每位皆身兼多職並且在多種領域發光發熱，邀請到羅志祥、郭書瑤、曾沛慈、9m88、溫妮等人與觀眾們歡度除夕夜。

羅志祥距離上次《紅白》表演時隔3年，今年強勢回歸除夕節目將扛下開場大秀的任務，他開心透露：「會帶給大家滿滿回憶殺的表演，把以前到現在的經典快歌變成組曲，在除夕夜送給大家。」談及過年行程，羅志祥笑說會不會帶媽媽走春目前還在安排中，但一定會走牌（打麻將）。

郭書瑤今年再度受邀以歌手身分登上小巨蛋，郭書瑤難掩緊張表示會帶來全新的作品，也期待讓大家見到不同以往音樂風格的表演！並笑說會強制全家人一起收看《紅白》，打麻將、射龍門等過年必備的行程也不會少，同時也在計劃一場滑雪的小旅行。

曾沛慈暌違7年再度回歸《紅白》舞台，表示每年除夕夜必做的事就是在電視前鎖定《紅白》，特別感謝佼哥的邀請，能在今年再度回到螢幕前「被收看」。往年過年都會回南部老家的曾沛慈，談及農曆新年假期語帶不捨：「長輩都不在了，去年非常非常不習慣，希望能保有今年的儀式感，好好陪伴家人團圓，或去先生老家走春。」

9m88前年首度登上《紅白》卻恰巧遇上疫情導致觀眾席空無一人，再度獲邀開心表示：「現場表演就是要和觀眾們一起享受。」她悄悄透露這次會帶來有點動感、有點走心、有點節奏的表演。9m88談及明年的新計畫則是最期待能開演唱會，農曆新年假期則會把時間留給家人，爬爬山、玩switch。

溫妮將小巨蛋初體驗獻給《紅白》，收到邀約時溫妮感到興奮不已：「《紅白》是身為歌手都很希望登上的舞台，收到邀請時簡直不敢置信，回過神後覺得非常非常開心。」會努力帶來很精采的表演，不想辜負這麼重大的邀約，將改編不同版本的歌曲，獻給現場及電視機前的朋友們，面對得來不易的農曆長假，溫妮則透露會規劃出國旅行，也期待在旅行中為新年的音樂作品碰出新靈感。