申請「住宅家電汰舊換新節能補助」時應備齊1申請表＋6文件。(圖／金門縣政府提供)

經濟部能源局推動之「住宅家電汰舊換新節能補助」又來囉！將於2023年2月1日至2024年1月15日止受理申請，補助之節能產品有冷氣機及電冰箱，補助產品均以新品為限，每一產品之補助金額為新臺幣3000元整，過新年電器也要除舊佈新的民眾，可把握補助機會汰換家中耗能老舊電器，一起節電省荷包。

金門縣政府建設處提醒，「住宅家電汰舊換新節能補助」申請需為經核准登錄之能源效率分級標示為一級之產品，產品廠牌、型號載明於能源局「能源效率分級標示管理系統」網站

https://ranking.energylabel.org.tw/ 。申請補助期間為2023年2月1日至2024年1月15日止，發票日期需為2023年1月1日至2023年12月31日，如經費用罄將提前截止。

建設處指出，申請時應備齊1申請表＋6文件，6文件包含(一)身分證件、(二)存摺影本、(三)裝機地址的電費單影本、(四)統一發票(含產品型號銷售明細)、(五)產品保證書或保固卡、(六)環保署廢四機回收聯單。需注意統一發票上的產品型號要跟保證書上一致，留意回收聯單上的回收品項是不是冷氣或冰箱，申請時若能附上能源效率分及標示貼紙影本，審查將會更為快速。

「住宅家電汰舊換新節能補助」設有專屬網站https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=41&news_id=29273 ，提供各項補助相關資訊及申請文件下載，同時備有補助諮詢專線02-2955-9666，鄉親朋友可以透過網站查詢或是專線洽詢，瞭解申辦方式及查詢案件進度。

如果是網路申請，只要至補助專屬網站完成手機身分驗證，依指示填寫申請表及上傳6項文件，送出後即完成申請。郵寄掛號申請，則需填寫紙本申請表並檢附相關佐證文件影本，掛號寄至板橋郵政8-17號信箱。案件受理成功後，系統將以簡訊及Email通知申請人。

金門縣政府提醒鄉親，除了「住宅家電汰舊換新節能補助」外，2023年6月14日前只要購買一級能效的電冰箱、冷暖氣機及除濕機，還可以向財政部申請「退還減徵貨物稅」，最高退稅可達2000元。