大甲高中參加111學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，全校參賽篇數84篇、獲獎篇數76篇，創下歷次參賽最佳成績。(圖／大甲高中提供)

大甲高中參加111學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，全校參賽篇數84篇、獲獎篇數76篇，創下歷次參賽最佳成績。(圖／大甲高中提供)

大甲高中參加111學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，全校參賽篇數84篇獲獎篇數76篇，獲獎比率超過九成，創下歷次參賽最佳成績。校長高榮利說，其中特優篇達25篇，優等篇數29篇，為台中市特優第一的學校；可說是學校教師用心指導及對閱讀心得作品高品質把關的成果。

大甲高中國文科團隊鄭杏玉、紀佳琪、朱碧霞、王麗雅、吳麗卿及張雅芳老師指導學生閱讀心得比賽共獲得25篇特優；其中鄭杏玉指導學生獲特優達12篇，她特別推薦幾篇打動人心的作品。301班林奕君以「引以為傲也賴以為生的小確幸」作品獲得特優，閱讀書籍是張曼娟《只是微小的快樂》。

鄭杏玉說，人們腳步匆忙只為追上未來，總是無暇感受世間的美好。但只要肯慢下來，細細觀察人生中的每個片刻，你會驚覺到「原來幸福一直都在自己身邊！」奕君閱讀完這本書後獲得很多啟發，準備大考日子裡，更需要些調劑品來度過苦澀，透過每個唾手可得的小確幸，為自己加把勁！

同是301班的江仁甫以「生活努力的我」獲得特優，仁甫說新冠肺炎影響著我們的生活，當時正在居家隔離的我，深深被《 一週七天，晴天雨天》這本書吸引。正如標題所述，一周七天，星期一到星期日，每天都在生活中努力的我們，總是一邊崩潰，一邊自癒。確診期間，讓他領悟生活的面觀，就算身陷於坑洞困難中，只要擁有知足感恩的心念，陰雨過後總會見青天。

208班高銘崧以《人際的法則》這本書的閱讀心得榮獲特優，銘崧說國中時期始終覺得自己好像被孤立似的，人際關係不佳，很少有人會主動親近他；透過閱讀《人際的法則》這本書，理解人永遠改變不了他人，只有洞察他人行為背後的原因，才能與人和諧相處。

高榮利強調，學生從閱讀過程中除學會認知體驗，學會納悅自己，更能理解人際關係的經營與互動，進而更關心弱勢及社會議題，這是新課綱自主行動及社會參與核心素養的實踐。同時感謝師長及國文科團隊的悉心指導，持續反覆修正作品，讓作品更完美。