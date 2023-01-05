台股突破半年線，生醫族群見多頭點火，個股各擁題材順勢揚升，喬山(1736)在商用及家用拉貨動能強，今年營運可望維持成長，今日擔任衝鋒槍主將，股價大漲逾6%後收斂至4%；和康生(1783)挾著大陸市場看俏，今年毛利率可望向上，終場上漲3.6%；鐿鈦(4163)去年獲利有機會創高，今年還有成長動能，股價漲幅也超過3%，上市櫃生醫指數一起喊衝，盤中漲幅維持在1.2%左右。

生技股王藥華藥(6446)今日開高後，有伺機挑戰500元的企圖心，生技高價股人氣不墜，但保瑞(6472)、晶碩(6491)逢高遇壓，大學光(3218)收漲1%以內。藥華藥瞄準中國大陸約40萬名PV患者，趕在2022年12月30日向中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)Ropeg(P1101)上市許可證，適應症為真性紅血球增多症(PV)。

喬山2022年底挾著傳統旺季來臨，法人看好，2022年12月營收有機會再創高。受惠全球健身房會員人數持續快速成長，喬山預期商用器材的需求依舊強勁，將會是今年主要營運成長動能，而在家用器材方面，法人預期，庫存逐漸去化，2023下半年客戶訂單可望回流，也將為今年營運再添動能。