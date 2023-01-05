動力火車出道26年，2022年從台北小巨蛋正式展開「都是因為愛世界巡迴演唱會」，一首首經典歌曲讓全場上萬歌迷聽得過癮。而後他們接續唱進高雄、新加坡等城市，更將於三月前往洛杉磯開唱。值得一提的是，動力火車終於宣布將在4月22日及4月23日舉辦台北安可場，不僅要風光唱回台北小巨蛋，更是兩人首次連開兩場大型演唱會，雖然他們直呼興奮又期待，但面對售票卻又招認：「場次加倍，難度加倍，緊張加倍。」

近年聲勢再登新高峰的動力火車，去年持續突破自己並寫下多項新紀錄，在歌手身份之餘還擔任實境節目主持人、更拍攝國際中文版時尚雜誌的封面，且皆獲得極佳評價，讓大家看到他們更多元的面向。而「都是因為愛」演唱會台北場、高雄場在售票時皆引發激烈的「搶票潮」，上萬張門票光速秒殺，寫下有目共睹的好成績。此次台北安可場將在2月5日起售，尤秋興和顏志琳不忘向歌迷喊話：「今年壓歲錢不要急著花完，留一點來搶票。」隨後被拱若票房開紅盤就以「脫」答謝歌迷，他倆竟然大方允諾：「我們就脫鞋子囉，謝謝大家。」

2022年的「都是因為愛」演唱會搭配專輯精神，以高比例的情歌表現鐵漢的溫柔浪漫；這回「全球人壽冠名贊助 都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場則能看到從「抒情天團」回歸「搖滾巨星」的動力火車。他們透露無論是服裝、手燈、舞台等設備都會豪華升級：「雖然是安可場，仍然希望大家看了能感受到我們的誠意。」隨後又忍不住發揮無厘頭本性，笑說不變的只有團員：「一樣是尤秋興和顏志琳。」這就是26年來如一日的動力火車，兩人最後不忘表達內心的感謝：「老話一句，不管幾年都還是要謝謝歌迷朋友們。我們有機會表演，都是靠大家的支持才有這些機會的。」

此外，去年動力火車與加盟華研國際的世界麵包冠軍陳永信聯名企劃，推出限定商品「動力捲」，在高雄場演唱會限量開賣500盒，短短不到二十分鐘便全數售罄一空，引起粉絲敲碗球追貨。唱片冠軍與麵包冠軍決定再度聯手，從原先內含六支蛋捲升級為十六支的「動力捲2.0」，首批還限量贈送動力火車「動如脫兔」、「力拔山河」兔年新年春聯，一套兩張。動力火車打趣說：「大家拿到春聯可以貼在辦公室增加好運，也要讓沒在高雄買到『動力捲』的歌迷有機會品嚐。」演唱會門票2月5日在拓元售票開賣。