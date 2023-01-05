海科館與海大合作，成功在室內培育石花菜幼苗，並放養在戶外池。為人工養殖石花菜邁出一大步。（國立海科館提供／張志康基隆傳真）

國立台灣海洋大學及國立海洋科技博物館5日上午宣布，成功透過在海科館研究場域在室內以少量生殖孢子誘發出大量優美石花菜幼苗，並且將人工培育出的幼苗放養於戶外池，順利栽培出大量的優美石花菜藻體。未來將測試優美石花菜的戶外培育，以期達成人工養殖石花菜的目的。

海科館表示，大型底棲海藻群落是海地區中重要的海洋生物之食物來源，同時也是許多海洋生物棲息地及庇護、棲息、產卵、孕育下一代的繁殖場的場所。但近年來，受全球暖化造成的海水表面溫度上升，以及棲海藻群落遭大量採集，產量日益稀少，如優美石花菜（安曼司石花菜或東北角當地俗稱的鳳尾）、紫菜及蜈蚣藻等均顯珍貴及需特別保護。

海洋大學海洋生物研究所教授林綉美表示，優美石花菜藻種細胞壁中富含藻膠（agar）、大量的食物纖維、蛋白質、聚合糖及抗氧化活性物質，具多重療效。優美石花菜藻體中多種成份被廣泛運用在抗腫瘤、降血脂、抗高血壓和改善腸道微生物菌相等之保健食品及藥物運用。不過，台灣北部沿海居民大多只將石花菜製成石花凍販售。面對全球暖化及大量採集，亟需透過人工養殖之研究取代野生採集。

海科館指出，過去一年多來，經由與海洋大學海洋生物研究所的合作研究，目前已成功在海科館研究場域室內，以少量生殖孢子誘發出大量優美石花菜幼苗，並且將人工培育出的幼苗放養於戶外池，順利栽培出大量的優美石花菜藻體。冬季戶外池養殖的優美石花菜每月約可增重50％以上，而養成的部份藻體亦在修剪後，做後續戶外池養殖的苗源。

海科館指出，下一步的研究重點將測試優美石花菜是否可在戶外池環境下培養出帶有生殖孢子的藻體，以達成優美石花菜可完全人工養殖的方式。另一方面，將持續篩選環境適應優良的石花菜族群，建立多個石花菜品系的保種關鍵技術。這項研究的終極目標將也是照顧到許多海洋生物棲息的環境及食物來源，並且也兼顧因生活所需和醫學保健被廣為運用之所需。