企業認購茂谷柑捐給雲林縣社福團體，挺農民助弱勢過好年。（張朝欣攝）

雲林縣茂谷柑因寒流催熟於農曆年前提早採收，農民憂心產銷問題，達德能源公司5日認購300箱茂谷柑力挺在地農民，並將茂谷柑捐給雲林社福團體與弱勢家庭，達德能源表示公司在雲林開發綠能，希望作為鄉親的好鄰居，日後還會持續挺農民、作公益，與地方共榮共存創造雙贏。

達德總經理曾葳葳5日前往虎尾鎮雲林家扶中心，將300箱茂谷柑捐贈給雲林家扶與雲林縣政府社會處的課後照護「守護家庭小衛星計畫」據點，分別由雲林家扶主任廖志文、縣農業處處長魏勝德代表接受，後續將由志工人員於農曆年前分送至各弱勢家庭，與他們分享最甘甜的雲林優質茂谷柑。

曾葳葳表示，雲林縣政府關懷農民的心，達德能源作為在地綠能開發商感同身受，因此得知農民擔憂茂谷柑產銷問題，第一時間大量訂購茂谷柑，並贈予弱勢家庭作愛心，讓他們面對物價飆漲可減少年節開銷，希望拋磚引玉，吸引更多企業團體共襄盛舉。

達德能源說，公司長期在雲林投資，營運及興建中的風場將達70MW，所生產的潔淨能源可提供近4萬戶家庭用電，對於區域供電的穩定有相當大的助益。秉持作為雲林鄉親的好鄰居，認購茂谷柑贈給弱勢家庭作為兔年的吉祥年禮，同時幫助農民行銷辛勤種植的水果，可說是一舉兩得。

雲林家扶指出，除了達德能源捐贈茂谷柑，憶霖企業總經理林家如也代表企業捐贈20萬元助學金，協助學子下學期註冊，另外還帶來各式各樣的調味料理包，讓家扶孩子在農曆年暖心暖胃，努力求學藉由教育翻轉人生，在新的一年「奮發兔強，鴻兔大展」。