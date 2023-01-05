全家（5903）旗下的電子支付服務「全盈+PAY」，正式嗶進綜合型電商，5日宣布與PChome購物完成系統串接，未來在PChome線上購物，可以用全盈+PAY支付，還可以累積全家會員點數。

PChome online旗下子公司拍付國際（Pi錢包），本來就是全盈支付公司的大股東之一，持股15％，僅次於全家持股67％，和玉山銀行的18％，為第三大股東。

全盈+PAY去年4月底上線，原本外界就預期PChome會是第一波合作通路夥伴，但由於雙方系統串接工程耗大，遲遲未見上線，2023年新年一開春，終於發布好消息。

全盈支付主管表示，線上購物興起，根據資策會產業情報研究所（MIC）報告指出，台灣逾9成民眾有在綜合型電商平台網購消費的習慣，相當看好相關的支付需求。

全盈+PAY電支服務從去年4月底推出，對照金管會截至2022年10月底的最新統計公布，全盈+PAY上線半年，會員人數為90萬人，準備突破百萬會員大關，不過距離公司原先設定2022年底挑戰150萬會員目標還有一小段距離。

隨著全盈+PAY成功串接PChome購物，挾PChome購物龐大的會員基礎，可望帶動全盈+PAY會員數展開新一波成長。

而全盈+PAY趁著過年前嗶進PChome購物，也剛好搭上年貨採購熱潮，全盈+PAY今同步推出新年期間的「好康雙重送」限量優惠，即日起至02月28日，凡註冊全盈+PAY並於PChome24h購物消費任一筆，可享500元全盈儲值金；消費滿萬更可獲1,000元全盈儲值金。

而全盈+PAY也持續開拓更多元的使用場景，包括去年10月攜手富邦產險、台新銀行，分別推出汽機車險投保、快速撥款小額信貸等新功能，跨足微金融服務。另外去年底也跨足機構轉帳服務，可以繳付社區管理費，希望讓無現金支付的生活應用場景更臻完備。