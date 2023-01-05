桃園市桃園警分局為因應春節期間桃園區交通狀況，針對市區重要道路、高速公路、快速道路及聯外道路與風景區規畫交通疏導崗，並利用科技設備監控，對於壅塞節點派員疏導。

警方表示，春節期間將加強崗哨，如平日31崗哨26人次、假日及新年期間13崗哨22人次，並利用桃園分局勤務指揮中心行動監控電視牆，結合路況報導、網路監視器系統、警民連線系統、桃園市政府交通局即時路況CCTV、桃園市政府警察局天羅地網監視器系統、國道高速公路路況監控系統及中華電信租賃式監視器系統。

將利用行動監控電視牆同步分割即時路況畫面，立即針對壅塞節點派員疏導；另外利用全分局員警成立之LINE群組，即時傳遞訊息通報、協調及處置，加強橫向協調聯繫及跨機關合作處置，並將相關交通訊息透過臉書宣傳及協請警察廣播電臺轉達民眾知悉，以分散車流減緩壅塞。

桃園警察分局長黃富村提醒，春節期間為避免交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具前往各景點，並遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。