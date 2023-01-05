新北市創全國之先於103學年度起辦理特色招生專業群科甄選入學，此管道免看會考成績、免在校成績、重實作興趣。112學年度共有13校67科1079個招生名額，甄選項目分為書面審查占總成績30％、術科測驗占總成績70％。以特殊選才機制，歡迎全國學生依興趣、性向，進入新北市技術型高中就讀。

教育局長張明文表示，新北市特招往年是以聯合命題與測驗進行，今年轉為以術科測驗來發掘適性人才。同時將大學特殊選才的精神，串連到國中升學的管道，提供各招生學校得以展現群科特色，也讓學生以個人專才來選擇學校，創造更多適性發展的機會。

教育局表示，簡章16日起公告於鶯歌工商特招網站及各招生學校網站，填寫報名資料時間為2月14日至3月9日， 術科測驗時間為4月22日。4月10日起可至報考學校校網查詢測驗試場、時間配當、工具材料表等資訊。

此外，書面審查包含一般條件的相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、生涯發展規劃書、技藝社團及職探相關營隊等四大項。另今年書面審查首次增加特別條件，由招生學校依科別人才培育需求列加分項目，請考生務必詳閱簡章。而術科部分則修訂為全體考生皆需參加測驗，讓人人有機會展現自己的技能。

三重商工製圖科一年級學生胡冠睿表示，自己就是透過特招進入學校，國中時曾參加技藝競賽機械識圖與製圖職種獲得第6名，在書面審查時占有很大優勢。擔任電腦輔助製圖課程教師蔡恒光表示，特招學生在國中技藝班奠下基礎先備知能，大大提升實習課程的學習成效。

樟樹國際實中一年級學生林品儀，則透過國中時參加職業試探課程，才發現自己對於流行服飾科深感興趣，之後便透過特招管道進入樟樹實中，期待未來能穿上自己設計的衣服站上伸展台。導師鄭姿蓉表示，特招管道錄取的學生在學習表現特別優異，不論是對於服裝版型的理解，或是服裝搭配、作品呈現，都能展現獨特美學。