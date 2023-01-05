在2050淨零碳排趨勢下，電動機車市場銷售表現穩健。回顧2022年，在疫情與經濟因素的干擾之下，全台機車整體市場衰退9.29%、燃油機車銷量萎縮9.63%，導致燃油機車市占排名重新洗牌，電動機車則是穩住局面，市占達11.95%，年比微幅成長並持續抗跌。

當中，Powerd by Gogoro Network(PBGN)車款於整體電動機車市場市占達90%，Gogoro與宏佳騰(1599)智慧電車蟬聯電車銷售冠亞軍。白牌與綠牌電動機車的年度銷售前三名，也均由PBGN車款囊括，白牌電動機車銷量前三名車款分別為：Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro SuperSport；綠牌電動機車銷量前三名車款則是：Gogoro VIVA、eMOVING EZ1、PGO Ur2，顯見PBGN聯盟車款為民眾購買電動機車的優選。

同時，GoStation電池交換站截至2022年底，全台累計建置達2504站、相當於1萬2231個機櫃，正式超越全台加油站總數，出現黃金交叉，達到Gogoro於2022年所設下的目標。

在電動機車汰舊換新補助部分，包括經濟部工業局每輛最高7000元、環保署汰舊獎勵金3800元助均已公告，以及台北市、新北市、基隆市、花蓮縣與嘉義市等五個縣市政府，皆已陸續公告地方補助，讓消費者在2023年新春即可輕鬆入手電動機車。其中，新北市政府於2023年不僅特別提高二行程燃油機車汰舊換購補助金額，最高至每輛1萬元，針對「汰舊1至4期燃油機車換購電動機車」還享早鳥優惠，每輛最高可申請2.88萬元補助，為目前補助金額最高的縣市。