伊朗「見證者」（Shahed）-136自殺無人機

俄軍出動數百計伊朗製無人機，頻頻在烏克蘭發動攻擊，而烏克蘭情報根據去秋擊落的伊朗無人機評估，單是1架就有來自超過12家美國和西方企業製造的零組件。

據CNN新聞網4日報導，烏克蘭去年底和美國政府分享的這項評估顯示，拜登政府面臨的問題有多大。華府誓言，要遏制伊朗製造無人機。白宮已成立跨政府專門小組，以調查從半導體、全球衛星定位系統（GPS）模組，到發動機等美國和西方技術，最後怎麼會出現在伊朗無人機上。

而在烏克蘭從伊朗「見證者」（Shahed）-136自殺無人機上拆下的52個零組件中，看來有40個是由13家不同的美國企業所生產。

至於剩下的12個元件則由加拿大、瑞士、日本、台灣和中國大陸等企業所製造。多年來，美國對伊朗實施嚴厲制裁，以免德黑蘭取得高端材料，但解決相關問題的選項卻有限。如今美國官員正設法加強實施相關制裁，促使相關企業更嚴密地監控自家供應鏈。或許更重要的，就是找出拿這些產品轉售給流氓國家的第三方經銷商。