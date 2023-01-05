小甜甜亮保護令控教會惡行 自曝遭宋先生跨坐暴打 @chinatimesent

宋逸民昨（4）日召開道歉記者會，卻隻字未提及小甜甜，讓小甜甜忍無可忍以5千多字長文公開被老公家暴卻不能報警的過程，甚至揭露宋逸民不滿她報警，對外謊稱其私生活有極大狀況，接著更向吳東諺喊話：「你用著區長的身份，來加深我的傷」，兩人似乎正式撕破臉。

小甜甜表示遭老公家暴後想要報警，卻遭宋逸民阻止：「千萬不要報警啊！你知道所有警察都跟媒體有掛勾，你的事情很快就會被傳出去了！ 然後你演藝事業就毀了」，不過小甜甜並未理會，眼見來不及阻止，宋逸民便派吳東諺和白家綺到警察局，阻止她做完筆錄後去驗傷，隨後便把她載回家，還放詩歌要求一起禱告，甚至要求她學會饒恕及原諒。

小甜甜退出教會後，遭到污名化及不實指控，讓她怒斥：「這些傷我的你們都做到了，如果連婚姻你們能破壞！那能更加證明！你們真的真的不是教會 ，也更能證明你們所聚會的地方，並沒有神」，接著向吳東諺喊話：「我從以前一路怎麼陪著你走過所有高山低谷，在你最慘的人生階段，我是不是都陪你熬過，把你當家人，為你⋯我做了多少，你心裡清清楚楚吧？但現在你卻用著小組長，甚至區長的身份，來加深我的傷，以及破壞我對人的信任」，兩人關係似乎陷入冰點。

小甜甜強調千字文句句屬實，也歡迎對方提供證據或是面對面對質，最後道出內心話：「感謝你們每一個人，讓我從受傷中，變得更堅強，當然絕不能抹滅的⋯謝謝你們讓我知道耶穌有多好，也讓我看清人的真假」。