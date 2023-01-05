「阿華田巧克力麥芽曲奇」由伴手禮名店「國王你好」監製，號稱甜度降低、香醇口感不減，吃零食不怕罪惡感。（阿華田提供）

迎接熱鬧喜慶的金兔年，雀巢奇巧KitKat巧克力特別推出「幸運兔威化巧克力」新品系列，將巧克力外型設計為應景的可愛兔兔，並換上2款限定春節包裝展示喜氣。阿華田則推「阿華田巧克力麥芽曲奇」，添加天然海藻糖，降低曲奇甜度，保留香醇口感，過年吃零嘴也能降低身體負擔。

雀巢奇巧KitKat首次結合華人春節及生肖元素推出「生肖系列」，以生肖圖案的新春包裝登場亮相，新作「雀巢奇巧KitKat幸運兔威化巧克力」以應景的可愛兔兔作為巧克力外型，搭配「開運兔」、「招財兔」兩款年味滿滿的新年設計，即起在7-11獨家販售，此外搭配通路活動，即起至24日前往7-11購買指定商品還可享第二件六折優惠。

阿華田繼2022年末推出「阿華田巧克力麥芽蛋捲禮盒」搭配兔年贈禮「暖心兔子夜燈」廣受消費者好評後，近期再推「阿華田巧克力麥芽曲奇」，特地選用海藻糖配方，顛覆傳統曲奇過甜、膩口的刻板印象，以清爽、低甜度的酥脆口感，訴求濃郁不膩口；此外，曲奇餅乾的包裝也別有巧思，特別設計4款隱藏版「國王你好」的IP人物供消費者蒐集，每片包裝皆具有巧思，展現童趣。