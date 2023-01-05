美國聯準會12月如預期升息2碼，將聯邦政策利率區間上調至4.25~4.5%，創2018年以來新高，並釋放升息放緩步伐的訊息，依據2022/12/14聯準會公布的季度預測顯示，此波升息最終關鍵利率預期為5.125%，高於市場預期5%，富邦全球投等債(00740B)ETF經理人陳怡靜表示，美債殖利率已經來到相對高點，債券布局的甜蜜點已到。

美國11月消費者物價指數(CPI)年增率由10月的7.7%降至7.1%，低於市場預期的7.3%，傳遞通膨降溫訊號，後續聯準會於12月中旬利率會議符合市場預期決議升息兩碼，升息幅度亦如預期趨緩，故債券市場可望受惠此升息尾聲，加上前段時間修正，目前信用債的殖利率與信用利差均極具吸引力，就彭博美國公司債指數來看，YTM(到期殖利率)已超過5%，達近年相對高點。

陳怡靜指出，根據聯準會過去的升息循環時期，可發現在升息尾聲進場的勝率高。以「彭博美元計價全球投資等級公司債總報酬指數」進行模擬，以「倒數第4次升息至第1次降息」期間設定為升息尾聲，結果顯示，過去幾次升息尾聲進場美元投資等級債，報酬分別為15.7%、8.1%、6.8%、11.3%，4次升息尾聲進場投資策略的平均報酬率為10.5%。

另外就資料顯示美國公債殖利率曲線已呈現倒掛，惟美國投資等級債曲線仍是正斜率，長天期債券依舊提供相較短天期更高收益率機會，且就過去表現看來，投資級公司債中以BBB等級的累積報酬率最高，隨著通膨壓問題降溫，聯準會升息步伐趨緩，今年以來貨幣政策及高通膨等不確定因素，影響力已逐漸淡化，現在正是逢低布局的甜蜜點，惟市場對於未來經濟走向看法仍具不確定性，研判市場波動將會延續，故高信評投資等級債券將提供更佳保護。