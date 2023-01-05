新冠肺炎疫情升溫，機構陽性率也升高。根據中央流行疫情指揮中心統計，過去一周機構住民陽性率從0.7％升至1.2％。1月9日起至1月31日，機構住民將恢復每周2次快篩，工作人員則恢復每周1次快篩。

全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。(指揮中心提供)

國際間病毒變異株疫情持續，國內疫情處於另一波上升階段。農曆春節將至，考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，指揮中心今宣布，1月9日起至1月31日調整公費定期篩檢措施，公費試劑將陸續寄出。

醫療應變組副組長羅一鈞說，根據現行規範，住民每周篩檢1次，工作人員則免篩。不過過去2周，住民的陽性率增加，從0.6％升至0.7％，再升值1.2％，不管是老人福利機構、護理之家等，陽性率都增加了百分之1以上，顯示受到疫情影響，導致機構陽性個案上升。

1月9日起至31日，機構服務對象每周須定期快篩2次，但身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩。若有症狀時，也應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR，一旦篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。

工作人員方面，則是每周定期快篩至少1次，若出現症狀也須進行快篩，另機構認為有必要時，例如有接觸史、群聚等，亦應提供工作人員公費家用快篩。住民、服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心表示，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、托嬰中心（限工作人員）及早期療育機構等社區式照顧機構。