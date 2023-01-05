大陸《環球時報》前總編輯、資深媒體人胡錫進5日發文指出，法國挺滑稽，要求從5日起大陸飛往法國的旅客除了要有陰性證明外，還須提交聲明，承諾起飛前14天內未接觸過新冠確診病例。

胡錫進說，這不是給赴法的大陸人出難題嗎？大陸人現在絕大多數都陽在家裡，沒去過醫院，沒有正式「確診」過，讓人怎麼聲明，怎麼承諾？

胡錫進指，現在一些國家限制大陸旅客入境的方式奇奇怪怪的，雖然他們的擔心有些可以理解，但是大陸人難道就不擔心BQ.1和XBB也傳入中國再折騰我們一兩輪嗎？要說陸外交部表示，中方將針對不同情況本著對等原則採取相應措施，是有道理的。

胡錫進認為，總的來看，為了新冠疫情世界各國相互搞旅行限制的時代應該結束了，而且西方國家根本沒有以隔離方式確保國家不被某一種病毒感染的能力，病毒早在各國之間相互傳亂了。「老胡昨天在外網上說，對來自大陸的旅客搞限制措施，相當於蓋一座只有一面牆的房子」，它可不光是「四面透風」的問題。那樣做絕不可能產生實際效果。