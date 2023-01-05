NHL冰球推薦賽事 : 1/7 (六) 09:00，坦帕灣閃電@溫尼伯噴射機

坦帕灣閃電過去三年都稱霸東區，當中更兩度捧起史坦利金盃，上季雖然不敵雪崩無緣三連霸，但本季季前仍被視為奪冠大熱門。而東區本季群雄並起，棕熊、楓葉及魔鬼都展現非凡氣勢，過去幾年獨走東區的閃電不再是一枝獨秀。本週閃電將到西部進行客場三連戰，週六面對溫尼伯噴射機預計會是這趟客場之旅最艱困的一役，噴射機本季主場戰績14勝6敗西部第一，但近期因為傷兵問題陷入進球荒，老練的閃電能趁勢在客場帶走勝利嗎?

閃電本季進攻端依舊打出穩定的成績，明星前鋒庫切洛夫(Nikita Kucherov)與史坦科斯(Steven Stamkos)過去幾季都是閃電進攻核心，本季團隊場均進球3.57球聯盟第五，在五對五的純射正率8.4%也高居東區第三，鋒線陣容深度極佳。但閃電本季防守端效率不若上季，主力門將華斯里夫斯基(Andrei Vasilevskiy)表現依舊出色，但上季受到重用的二號門將艾略特(Brian Elliott)退化嚴重，本季救球率0.894、場均失球3.31球的低迷表現是閃電本季始終無法站上東區前段班的主因。

噴射機本季季初在攻守兩端都展現出色的狀態，但在前場主力惠勒(Blake Wheeler)進入傷兵名單後的8場賽事，團隊場均進球數僅剩2.8球，進攻端陷入大當機，噴射機也讓出分區王座位置。防守端是噴射機較為穩定的部分，門將海爾柏克(Connor Hellebuyck)救球率0.928高居聯盟第二，後衛莫里西(Josh Morrissey)本季也繳出優異的防守效率，目前噴射機場均失球2.57球仍是西部最佳。

閃電二號門將艾略特本季多是在背靠背賽程中出賽，因此此戰預期將會是華斯里夫斯基與海爾柏克兩名明星門將的同場對決，兩人本季優質先發率都超過65%，場上都有卓越的壓制力。另一方面，兩隊本季進攻節奏偏慢，射正數都在聯盟中後段班，要打出進攻戰的機率渺茫，推薦投注「大小玩法-小5.5」。勝負盤部分，閃電這套鋒線陣容是過去幾季稱霸東區主力班底，成熟度與團隊默契都在噴射機之上，而噴射機的惠勒預計在1月中旬才能歸隊，進攻端應難以與閃電抗衡，因此筆者看好陣容相對健康的閃電能踢館成功，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。