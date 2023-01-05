布魯克林籃網可以說是近期美國職籃最火燙的球隊了，他們近18場拿下了16勝，並且從去年12月8號到1月初連勝12場，球隊總教練沃恩(Jacque Vaughn)也榮獲聯盟東區12月份的最佳總教練(Coach of the Month)，球隊戰績也從11月底的東區第9躍升至如今的東區第2(25勝13敗，僅落後塞爾提克1場的勝差)，讓我們來一探籃網飛黃騰達的秘密！

首先，籃網12月開始在進攻方面展現出了傲視聯盟的氣勢，平均每百回合得分(OFFRTG)來到121.4分無人能出其右，甚至比排名第2的獨行俠多了3.3分，其中三分球的命中率高達42.8%也是聯盟之首，助攻方面全隊場均26.9次又是冠絕群倫。很多人沒有注意到的是，籃網在防守方面也下了苦功，他們的平均每百回合失分(DEFRTG)為111.1分，排名聯盟第6低，火鍋的部分場均可以蓋下6.1顆，先發中鋒克拉克斯頓(Nic Claxton)一個人包辦2.5個是籃網禁區的中流砥柱。

關鍵球員的部分，雙星杜蘭特(Kevin Durant)以及厄文(Kyrie Irving)場均分別可以貢獻29.6分和26.2分絕對功不可沒，但最大功臣非西蒙斯(Ben Simmons)莫屬，西蒙斯雖然得分不高，但他出色的傳球視野串聯了全隊的進攻，身為控球後衛卻擁有內線球員般高大的身材，補防範圍極廣可以隨時支援隊友，聯盟所有場均上場超過15分鐘的球員之中，個人的百回合得失分差(NETRTG)高達19.1分，是籃網全隊之最，也是全聯盟第3，不負狀元之名。

檢視籃網接下來的賽程，即將面對一波連三場的客場之旅，後面兩場分別將於(1/7)週六遇到西區第3的鵜鶘以及下週一(1/9)碰頭東區龍頭塞爾提克，兩支強權主場勝率都超過七成五，籃網想要在這兩場客場都拿下勝利的難度很高，但籃網本季驚人實力大家有目共睹，看好籃網季後賽直闖東區冠軍。