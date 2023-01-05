綠營政要論文抄襲醜聞重創台大國發所聲譽，近日傳出國發所在職專班與博士班面臨停招危機，而台大今(5)日公布112學年度碩士在職專班招生簡章，國發所則依舊照常招生。

根據招生簡章，台大國家發展研究所碩士在職專班分為甲、乙兩組。甲組招收7人，筆試科目為國家發展與政策或公法學2 擇 1，而通過筆試後還有口試，入學的研究生最低畢業學分數 為30 學分，且需撰寫碩士學 位論文，始得畢業。

台大今(5)日公布112學年度碩士在職專班招生簡章，國發所依舊照常招生。（李侑珊翻攝）

至於乙組部分，簡章顯示，招生23名在職生與1名新住民生，筆試科目為國家發展與政策或公法學2擇1，筆試通過後還有口試，同樣入學的研究生最低畢業學分數為30 學分，且需撰寫碩士學位論文，始得畢業。

由於論文抄襲爭議嚴重衝擊國發所，近來甚至傳出其在職專班與博士班未來恐不保，甚至在職專班生對台大社科院與所方深感不滿，也與一般生的碩博士生意見不合，內部亂成一片。

台大國發所碩士班畢業生Y說，最近有參加台大社科院長蘇宏達與台大國發所長劉靜怡主持的線上會議，兩位主管對於國發所的存廢，還有學生所面臨的求學困難，都沒有提出具體的回應，自己也時常面對外界對於國發所的揶揄與不信任，感到非常沮喪。

Y說，雖然目前看來在職專班在明年度能繼續招生，但未來到底如何，沒人知道，身為畢業生，還是希望國發所持續茁壯發展，並擺脫負面形象，「無論如何至少博班千萬不要廢，能與碩士班並存！」

對於國發所相關問題，台大並沒有多說，僅回應國發所在職專班招生簡章內容與前個學年度相同。

台大社科院一名教授透露，對於國發所在職專班與博士班的廢存，院所主管彼此都沒有意願面對，現在少子化又嚴重衝擊大學招生，在政治因素與招生條件不良等情況下，「如今落得如此下場」，未來國發所將未來何去何從，師生與校友普遍不樂觀。