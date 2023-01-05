高雄一名女子在婚宴舉行當天得知男友出軌，已懷孕的她選擇原諒，並在半年後登記結婚、生下小孩，然而小三不僅在她坐月子的期間囂張跑到月子中心糾纏丈夫，甚至還辦了抖音帳號吸引正宮注意，她不僅看見老公和小三的私密照，還意外發現丈夫與小三也生了一個女兒，憤而提告。高等法院高雄分院審理認為小三侵害配偶權，判賠30萬，小三不服再上訴被駁回，全案定讞。

高雄一名女子小美(化名)懷孕後在2019年4月和古姓男友舉行婚宴，婚宴當天古男坦承自己出軌，小美忍痛辦完婚宴，並於同年10月登記結婚，11月生下小孩，在婚宴結束後古男以工作為由，夫妻2人並未同居。

小美表示，婚後小三不斷糾纏丈夫，甚至在她坐月子的期間多次前往月子中心，阻止丈夫探視，影響她的婚姻生活，小三甚至辦了抖音帳號，多次在她發布的影片按讚藉此博取關注，小美查看帳號不僅發現裡面有多張丈夫和小三的親密合照，還意外得知丈夫和小三也生了女兒，小三多次發布「男友力」、「爸比最愛的小情人」、「最愛你了」、「父女cp」、「謝謝老公的新手機，可以繼續拍小公主囉」等內容，讓小美大受打擊，提告小三求償100萬。

全案因事證明確，小三因和人夫同居已侵害配偶權，判賠30萬元，小三不服又上訴遭駁回，全案定讞。