新北市長侯友宜今年元旦升旗致詞提及「我們不是強國的棋子」，新北市議員卓冠廷則質疑，侯友宜雖呼應藍營基本論調，卻是想強調「疑美論」，形塑假中立的印象。對此，資深媒體人韋安直言，簡直是以小人之心，度君子之腹，他也分析侯友宜近日言論，歸納出「1原則、3方向」。

針對元旦時的言論引發熱議，侯友宜今日強調，台灣位居國際關鍵地位，又是經濟產業鏈最重要的供應地，台灣有責任在台海穩定、東亞局勢下維持和平，面對詭局的國際情勢，最重要是團結內部，只有內部凝聚團結，才能讓中華民國成為和平、穩定、繁榮、永續的國家。

韋安在臉書表示，他觀察這幾天侯友宜的言論，歸納起來就是1原則、3方向，包括一定要把人民的實際利益擺在第一位的原則以及團結台灣人民、強大自身實力以及創造區域共贏這3方向。

至於侯友宜遭質疑「疑美論」、「假中立」，韋安直言，簡直是以小人之心，度君子之腹。