陶博館與坪林茶業博物館聯名推出兼具巧思創意、藝術品味的文創茶倉「茶山藏」，是體面大方的新年賀禮。（蔡雯如攝）

陶博館文創商店自即日起至1月29日止，推出春節人氣專櫃。新旺集瓷與合力酒廠最新上市「錦兔悅躍－桂花梅酒與冷變對杯」禮盒。（蔡雯如攝）

兔年來到，為了響應農曆春節，新北市立鶯歌陶瓷博物館本月6日至29日推出多款兼具藝術、創意又氣派的禮盒，像是「茶山藏」禮盒就結合鶯歌燒和在地特色廠商的兔年陶瓷新品，新春期間推出「2023迎春兔Together」全店消費滿額優惠，前100位生肖屬兔或穿戴兔子元素的民眾，消費滿600元或購物滿800元就能抽限量超值福袋。

陶博館館長張啟文說，日常生活與文化元素融合，才能創造出兼具特色的文創商品，陶博館積極跨域整合，媒合特色商家推出節慶商品和展售活動，希望共創經濟，館內文化商店「陶品集」、「小陶窩」也有推出多項兔年生肖春節好禮和特惠活動，希望民眾感受到最誠摯的祝福。

陶博館指出，「茶山藏」是陶博館、新北市坪林茶業博物館、三峽區農會、財團法人慈心有機農業發展基金會跨域聯名合作的文創茶倉，邀請青年陶藝老師徐稼慧設計，打造質感的無光白釉與青瓷兩種陶瓷罐身，並邀請鶯歌在地東享陶瓷製作淺紅、青綠與灰白色的茶花造形罐蓋，分別代表坪林包種茶、三峽蜜香紅茶、三峽碧螺春等各類茶湯顏色。

最終再透過封茶儀式，大家也將優質茶葉封藏在茶倉，取出時間轉化的茶葉，沖泡淬提茶香甘韻，在「藏茶」過程中保留住美好的飲茶體驗，每組售價1350元，新春限定優惠1199元。

另外，新旺集瓷、合力酒廠合作推出「錦兔悅躍－桂花梅酒與冷變對杯」禮盒，採用100％鶯歌設計製造；安達窯推出青瓷、白瓷兩款「歡迎兔」撲滿，展現笑咪咪臉蛋、手捧金元寶的造型，希望帶來滿滿財運；龍珥聚寶盆系列也以長耳「金鑽兔」為造型，適合上班族擺在辦公桌上招財。

陶博館表示，館內另販售台華窯「Happy兔系列」、傑作陶藝「鴻兔大展平安糖」、陶藝家卓銘順新作「Running兔」和「摩根兔」，若想購買香氛系列，可參考陶藝家陳韋竹創作的「開運兔」擴香磁鐵，以及福器製造所的「紅兔大展迎紅福」，可以選購搭配三峽產製的天然茶樹精油，詳情可至陶博館線上文化商店https://www.pinkoi.com/store/ycmeshop查詢。