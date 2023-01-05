OKmart補班優惠推出經典莊園級美式、拿鐵，同品項享買二送二。（OKmart提供）

萊爾富補班小確幸，6日至8日推出期間限定特濃咖啡加1元多1杯優惠。（萊爾富提供）

7-11即日起至8日，CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折優惠。（7-11提供）

本週六（7日）為春節連假補班日，為緩解上班族、學生們的憂鬱心情，超商推早餐、飲品優惠撫慰心靈。據銷售資料顯示，早餐麵包、現煮咖啡、季節飲品是補班日上班族最常購買的商品，預計優惠加持下可帶動整體銷售近2成。

7-11即日起至8日，CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折優惠；OPEN POINT行動隨時取也有促銷，8日前CITY CAFE 特大美式咖啡5杯特價188元，7日當天購買CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3、購買CITY TEA冰淇淋紅茶買3送3、購買CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7。

全家6日至8日使用全盈＋PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋(口味不限)、Let’ s Café特濃美式(大杯，冰熱不限)買一送一；6日好咖日當天限定，全家會員APP隨買跨店取推出單品美式／拿鐵(中杯／大杯)同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6活動。另8日至10日「一起喝茶8」活動限時三天，同樣在「全家」會員APP隨買跨店取享私品茶55元系列買2送1優惠。

萊爾富6日至8日祭出期間限定特濃咖啡加1元多1杯活動，包含Hi Café系列的大杯冰／熱特濃美式咖啡(售價55元)與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），最高下殺5.1折，為補班民眾加油打氣。另攜手1996年創辦於迪化街的「台北年貨大街」共同聯名推出五款Hi Bread我們的麵包系列和兩款Hi Café聯名咖啡杯與杯套，年味十足。

OKmart即日起至7日推出大獲好評的黑糖道聯名飲品、麵包優惠，其中補充元氣的早餐「黑糖肉桂捲」、黑糖墨西哥奶酥麵包」、「黑糖桂圓蛋糕」搭配中杯莊園級拿鐵中杯莊園級拿鐵、大杯台灣青茶、大杯經典紅茶3選1(飲品原價45元)，享組合價59元；另，使用帶有甘蔗焦香的黑糖系列飲品「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」享單杯嘗鮮7折優惠。6日至7日，加碼推出大杯莊園級美式／拿鐵、莊園級濃厚系美式／拿鐵同品項買2杯送2杯，OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式及拿鐵同品項買10送10，等於每杯咖啡最低只要22元起。