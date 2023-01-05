建國國小考古體驗課程，讓小學生親手挖掘體驗遺址文化，發展獨一具特色的校本課程。(圖／建國國小提供)

建國國小考古體驗課程，讓小學生親手挖掘體驗遺址文化，發展獨一具特色的校本課程。(圖／建國國小提供)

台中市清水區建國國小考古體驗課程，讓小學生親手挖掘體驗遺址文化，小學生們拿著小鋤頭和小平鏟挖掘興奮期待自己有新發現。學生們強調，如此難得的學習經驗，希望可永續保留在學校，將考古資產規畫到活動中心重新設計案，發展獨一具特色的校本課程。

建國國小指出，「很久很久以前，我們還沒出生，有一群人曾經在這裡生活…」，學校新建活動中心位址工程開挖地基過程中，經巿府文資處會同成功大學考古學研究所劉益昌教授、國立自然科學博物館人類學組劉克竑教授、東海大學歷史學系劉超驊教授共同現場勘察，確認活動中心基地為中社遺址的範圍。

各界已於2022年5月進行緊急第一期搶救發掘，建國學生也參與導覽課程，認識考古專家於考古發掘時的專業精神，以及理解遺址之重要及文化內涵。因第一期考古範圍有大量考古遺物、現象及墓葬的發現，所以再進行第二期更大範圍的搶救。

建國國小說，因學校所在區位重要性，藉此搶救發掘計畫，創造出「當下」「現地」的教學情境，藉著第二期計畫，除中年級現場導覽課程以外；教師協同成大考古專業團隊，規畫高年級體驗挖掘的課程，讓學童在現場化身為小小考古學家，動手挖掘過程中打開不同的知識邊界。

建國國小強調，因高年級學童已經有第一期導覽的先前知識，第二期體驗課程的規畫主要是在考古現場，運用各項採集的工具進行挖掘，體驗考古的過程；參與的學童進人探坑拿起小鋤頭、小平鏟挖掘時，興奮的期待著自己可以有新發現。