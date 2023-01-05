豐原區一處洗車場5日發生持刀砍人事件。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市豐原區5日發生持刀砍人事件，49歲黃姓男子中午在姐姐經營的洗車場，因故與27歲葉姓外甥發生口角，葉男毆打黃後，黃情緒失控持柴刀劃傷葉男，接著再劃傷自己後頭部，兩人分別送醫，目前無生命危險，警方將依家暴防治法通報。

豐原警分局中午12時許獲報指稱，豐原區成功路有傷害案件發生，警方緊急到場了解。

經初步了解，黃男因服用安眠藥致精神恍惚，中午在姐姐經營之洗車場，因故與葉姓外甥發生口角，葉男毆打黃男後，黃情緒失控持柴刀與葉爭執，不慎劃傷葉男左手臂及右手掌，接著黃男情緒失控，續持刀劃傷自己的後頭部。

警方表示，雙方均已送醫治療，兩人無生命危險，警方將依家暴防治法通報。

豐原警分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，循正當管道解決，切勿使用暴力手段，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

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