新北市一名唐氏症寶寶日前到鹹酥雞店點了一份炸物，但忘記帶40元無法付款，遭老闆怒吼，此事件也反映了唐寶寶自立生活需要多一點理解與協助，唐氏症基金會發起友善商家貼紙，常年致力社區服務的信義房屋由松江南京店號召雙北、桃園、新竹、台中、台南66家分店貼上友善商家貼紙，讓在外活動的唐寶寶或其他心智障礙者若是遇到困難，可以安心走進店裡尋求協助，讓社區充滿信任和愛。

唐氏症基金會協助唐氏症與心智障礙者自立生活，包括學習搭乘大眾運輸工具、獨自參與社區活動等。但是唐寶寶有時無法處理路上的突發狀況，需要協助，因此需要友善商家協助唐寶寶與其他心智障礙者；信義房屋過去舉辦捐血活動時，就曾採購唐氏症基金會公益禮品作為捐血贈品，這次更響應友善商家活動，讓愛加乘。

日前松江南京店店長李育銜更邀請９名唐寶寶與志工到店裡，引導他們若是要借廁所、打電話、喝水都可以安心走入分店，他表示，唐寶寶理解速度較慢，也容易沒有抓到上一句對話的語意，需要更耐心的聆聽他們，而透過實際演練，也教導唐寶寶如何尋求協助。

信義房屋松江南京店邀請唐寶寶到店裡，教導他們可以如何尋求協助。（圖/信義房屋提供）

李育銜表示，許多同仁接待唐寶寶後，都感動的說，謝謝信義房屋讓他有付出愛的機會，也看到唐寶寶面對人生困境還是帶著微笑，也激勵了自己，自己在面對難關時都知道沒有什麼困境無法克服。

李育銜表示，信義房屋的永續願景是從信義人影響信義企業，甚至影響至信義社會，而位於商圈中的分店，本來就是社區居民的好鄰居，這次響應唐寶寶友善商家，不僅體現了信義房屋社區一家的精神，更能讓同仁們學會如何付出愛、分享愛，也賦予工作更高的價值和意義。

不僅如此，李育銜說明，成為唐寶寶友善商家，也希望能讓唐寶寶與他的照顧者知道，照護唐寶寶慢飛成長的過程，並不孤單，信義房屋的分店同仁都可以成為陪伴、理解的好幫手。