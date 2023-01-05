靠著近期一波12連勝，籃網站上東區第2的位置，距離龍頭只有1場半的差距，5日作客近況不佳的公牛，籃網有機會將連勝延續下去，頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高的44分，不過始終無法追回落後差距，公牛不斷強打內線得手，最終籃網以112比121不敵對手結束連勝。

籃網季初傷病頻傳，此戰迎來全員回歸，不過全隊除了杜蘭特之外狀態並不是太好，擁有主場優勢的公牛多點開花，始終保持著微幅領先，公牛首節以高達7成的命中率拿下40分，即便杜蘭特半場轟下28分，中場結束籃網依然落後10分。

雙方換邊後，籃網攻勢依舊沒有起色，公牛末節持續發威，將領先擴大到雙位數將比賽定調，杜蘭特以22投15中砍下44分，同時也是他在籃網第13度（連同季後賽）單場拿下超過40分，隊史僅次於卡特（Vince Carter）的18次。

公牛本季戰績並不亮眼，不過他們再一次扮演連勝終結者，2012-13賽季熱火曾經拿下驚人的27連勝，就是遭到公牛給中斷，此役迪羅薩（DeMar DeRozan）依舊穩定發揮，攻下22分、7籃板及3助攻，武切維奇（Nikola Vucevic）則是制霸內線，砍下21分、13籃板，但贏球的公牛也不是太開心，首節扭傷腳踝的卡魯索（Alex Caruso）退場後沒有再回歸，沒有關於他的最新狀態。