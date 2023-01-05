年關將至，不少公司都會舉辦尾牙犒賞員工一整年的辛勞，命理師楊登嵙分享5招提升中獎機率的開運做法，包括穿著藍色、黑色或綠色的衣服、配戴貔貅、隨身攜帶放有綠豆的紅包或開工紅包，以及攜帶著財神符，都能幫助提升尾牙中大獎的機率。

楊登嵙指出，2023年歲次「癸卯」，癸的五行是水，所以今年為水兔年，而水可以生木，因此，開運色系是「水」及「木」，「水」的色系為藍色、黑色，「木」的色系則是綠色、蘋果色、橄欖色。在尾牙抽獎時，可穿著「水」及「木」色系的衣服，來強化整體運勢。以下為尾牙抽獎5招開運法：

1、穿著開運色系服飾

尾牙抽獎當天可穿著開運「水」及「木」色系服飾，但若是公司有規定穿著制服，無法符合時，則可以利用裡面的貼身衣物顏色，來強化整體運勢。

2、配戴貔貅

今年開運招財吉祥物是貔貅，可配戴貔貅手鍊或項鍊，也可帶在身上，至於貔貅的色澤，則以開運的水及木色系更佳。

3、開運紅包

準備2個紅包，其中一個紅包放入1顆綠豆，另一個放入6顆綠豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為1及6的易經數理為「水」的能量。

4、開工紅包

農曆年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若還沒存銀行，可將今年的開工紅包帶在身上。

5、財神符

可將在財神廟求得的財神符帶在身上參加尾牙，若是求得的財神符已經在3年以上，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈恢復能量，或另求新的財神符。