苗栗縣竹南鎮重要幹道台13線公義路已完電線管路下地工程，目前分段重新鉋鋪路面。（謝明俊攝）

台積電竹南廠區已近完工。（謝明俊攝）

竹南鎮公所重新打造台積電竹南廠區周邊人行道鋪面。（謝明俊攝）

竹南鎮公所重新打造台積電竹南廠區周邊人行道鋪面。（謝明俊攝）

大埔特定區在建置時就已完成管路下地。（謝明俊攝）

竹南鎮公所已完成和興路管路下地工程並重新鉋鋪路面。（謝明俊攝）

竹南鎮大埔特定區及竹南工業區，近期將主要幹道和興路及公義路沿路電線管路地下化，並重新將路面鉋除重鋪，以及科專7路等多條道路人行道及道路中央分隔島重新整修，在台積電竹南廠區即將完工進駐營運，整個大埔特定區及周邊道路景觀將有全新風貌，更有科技專區的架式。

竹南鎮隨著竹科竹南基地成立後，周邊陸續擴增成立廣源科技園區、大埔特定區，再加上原有的竹南工業區，已成為苗栗縣最重要的科技園區大聚落，貫穿聯結這些區域的公義路，也就是舊有的台13線尖豐公路，道路景觀設施依舊維持數10年來老舊模樣，已不敷現代化科技園區的需求。

在立委陳超明向公路總局爭取預算全面重新打造公義路，將沿線全部台電電線、電纜等管線全面下地，管線下地工程已經分階段完成，目前正在進行將舊有路面瀝清全部鉋除重鋪，整個街面景觀變得非常乾淨整齊。

竹南鎮公所去年前爭取中央經費，將聯接竹南工業區的和興路電線管路全部下地，並且重新鉋鋪新路面，讓和興路的景觀煥然一新，同時間，鎮公所另行爭取經費將大埔特定區內的科專7路、2路、5路以及大埔5、6路等街道的人行道全面重鋪，目前已進入第2期工程，台積電竹南廠區正就位在科專7路及2路上，目前2個廠區工程都在全力趕工中，未來完工營運後，將成為大埔特定區內最重要的科技廠家，全新廠房加上全新的街道景觀，將使得科技園區成為苗栗縣最先進的現代化都市景觀。

竹南鎮公所兼顧老、新街區的景觀重整，已完成舊街區的光復路電線管路下地，未來將爭取經費將中正路的管路下地，將使竹南鎮更具現代化都市的機能。