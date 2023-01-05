汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後，與張穎穎的示愛行為日漸高調，雖然汪小菲始終沒有承認張穎穎的身份，汪母張蘭也多次在直播中表示對她的不滿。但兩人的戀愛互動照片、影片依然在各大社群平台瘋傳，他近日帶張穎穎一起逛街買衣服，兩人並未去什麼奢侈精品店，而是來到了某平價快時尚服飾店，一路上有說有笑的過程，皆被拍下。

據陸媒《搜狐娛樂》報導，汪小菲和張穎穎一同逛街，放棄奢侈品牌，而是走進一間平價服飾店。他一身黑衣打扮戴著毛線帽與口罩，張穎穎則是鴨舌帽搭配粉色羽絨外套，兩人在店裡忙著挑選衣服，女方途中更貼心幫他更衣，在汪小菲選完衣服後，她選了一樣的黑色外套，似乎打算當成是「情侶外套」。雖然兩人此行身邊還有人一起出遊，但依然可感受到滿滿的粉紅泡泡。

張穎穎與汪小菲被陸媒拍到一同逛街。(圖／翻攝自搜狐娛樂微博)

張穎穎在網路上認愛後的一舉一動更受關注，日前在社群平台更新吃火鍋的照片，才被眼尖的網友發現正面入鏡的肚子看似大了些許，被指懷孕。張蘭知曉後，氣得回覆網友留言稱要「揍死他」、「臭蟲！堅決踩死他」，可見汪母依然不認同此段感情發展。

事實上，雖然汪小菲始終沒有承認張穎穎的身份，但諸多事證已讓網友深信兩人已經「在一起」。此前。汪小菲受邀擔任實境節目《流落荒島20天》的嘉賓，張穎穎便被爆出低調同行，讓網狂酸兩人是真愛，指出：「流落荒島還帶著張穎穎，不愧是患難見真情。」