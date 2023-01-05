CES 2023盛大開展，NVIDIA為遊戲玩家及內容創作者帶來多項重量級消息，包括適用於筆記型電腦的 GeForce RTX 40系列(包括首次推出的90等級GPU)、適用於桌上型電腦的GeForce RTX 4070 Ti GPU、適用於 GeForce NOW的GeForce RTX 4080 Ultimate 升級，以及採用DLSS 3和光線追蹤技術的新款遊戲。

Ada架構有助於打造出全新類別的狂熱者等級筆記型電腦，可謂全球最快的筆電。搭載GeForce RTX 4080和4090 GPU的RTX 40系列旗艦級筆記型電腦售價1,999美元起，將於2月8日上市。新款RTX 4070、4060和4050筆記型電腦的執行速度較上一代旗艦機型更快，而GPU功率卻只有三分之一。RTX 4050/60/70筆記型電腦售價自999美元起，將於2月22日上市。

NVIDIA Ada Lovelace架構突破電源效率瓶頸，為遊戲玩家和內容創作者提供超過170款筆記型電腦設計。NVIDIA在CES大會宣布推出全新GeForce RTX 40 系列筆記型電腦。GeForce RTX 40系列GPU採用NVIDIA的超高效Ada Lovelace GPU架構，在執行效能與電源效率達到史上的最大提升，各大電腦製造商推出超過170款筆記型電腦都將搭載GeForce RTX 40系列GPU。

全新GeForce RTX 40系列筆記型電腦的效能表現較前一代產品高出多達三倍，且首次在筆記型電腦上結合Ada架構、NVIDIA DLSS 3 和第五代 Max-Q技術。對於遊戲玩家來說，RTX 40系列筆記型電腦在執行《電馭叛客 2077》等3A級遊戲大作時，效能提升幅度可達四倍，而這個系列的產品讓創作者在使用 Omniverse等NVIDIA Studio專屬應用程式，還有Blender等頂尖創意應用程式提供極快的加速表現。

用於筆記型電腦的新款GPU產品包括GeForce RTX 4080、4070、4060及4050，還有首次推出適用於筆記型電腦的 RTX 4090GPU。