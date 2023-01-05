元太(8069)發表新世代段碼電子紙顯示器E Ink Prism 3，並在CES 2023展會中，E Ink Prism 3技術首度應用於汽車領域，獲得德國車廠BMW採用創造出可多色變換車體表面的新款概念車i Vision DEE，為大眾帶來耳目一新的視覺驚豔。

E Ink Prism 3具備動態變換色彩特性，且有8種顏色的選擇，透過色彩變換及結合圖樣設計，將能創造豐富、動態的顯示表面。E Ink Prism 3可於多種產業應用，包括家電、零售、消費性電子產品、建築外觀裝飾、以及工業產品。堅固耐用與軟性可撓的可變色電子紙，可讓製造商與設計師任意塑形，並整合於廣泛多元的素材上。該產品的低耗電特性，可透過電池或是再生能源驅動，無須再配置電源插座供電驅動。

E Ink Prism 3為元太段碼電子紙的產品線之一，每一個段碼對應一條驅動線，可顯示簡潔圖形與數字。它不需要使用薄膜電晶體（Thin Film Transistor，TFT），可製造出多種的2D形狀，如圓形、三角形與不規則形狀等，強化工業設計的需求。

元太超低耗電的電子紙具備產業領先的能源效率，為生態圈夥伴提供顛覆產業的永續顯示技術，應用範疇從電子書閱讀器、行動裝置、醫療穿戴，涵蓋至物流標籤與數位看板等各式領域。