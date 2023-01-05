苗栗縣政府在原民會支持下，自2002年成立泰安鄉原住民族家庭服務中心，提供原民家庭相關福利服務工作，至今屆滿20年，因原有服務團隊終止接辦，經原民會審核通過後，已由基督教芥菜種會承接全部業務，並自今年元月3日起接續服務，專門提供泰安鄉及獅潭鄉百壽村的原民家庭預防及發展性服務。

苗栗縣政府原民中心依循政府保障原住民族社會福利權，建立原住民族社會安全體系，運用社會工作專業方法，提供具預防性及發展性的積極協助，自2022年7月成立泰安鄉原家中心，根據族人需求，連結社會資源，構築原住民族社會安全網絡，使族人得到更全面、多元、部落化的社會福利服務。

原民中心針對縣內原住民居住及工作地不同，目前設置有泰安鄉、南庄鄉及都會區等3處原住民族家庭服務中心，其中，泰安鄉原民家庭服務中心特別挑選設置在大湖鄉老人文康中心地下一樓做為服務據點，每週1至週5的上午8時至下午5時，由3名原住民族社工人員為泰安鄉以及獅潭鄉百壽村的原住民族家庭提供服務。

原本承接泰安鄉原家中心的苗栗縣竹南造橋後龍維安協會，承接期限至去年底結束，新科苗栗縣長鍾東錦率領縣府團隊打造幸福城市願景，對於原住民族家庭的品質與發展非常重視，原民中心在承約期滿前積極招募其他民間組織提報計畫承接賡續執行。

新的承包組織經原民民會核定後，同意由財團法人基督教芥菜種會承接泰安鄉原住民族家庭服務中心業務，以確保原住民族福利輸送服務不中斷，泰安鄉原住民族家庭服務中心服務專線037─995962，歡迎原住民鄉親多加利用。