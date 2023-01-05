大千基金會的寒冬送暖活動，由大千體系員工將愛心送到長輩手中。（大千慈善事業基金會提供／李京昇苗栗傳真）

吳護理師分享與長輩的互動，讓她覺得能參與寒冬送暖非常有意義。（大千慈善事業基金會提供／李京昇苗栗傳真）

農曆春節將至，大千慈善事業基金會每年都會舉辦「寒冬送暖」活動，募捐物資福袋並贈送給需要幫助的民眾，今年已邁入第15年，因為募捐反應熱烈，福袋數量從原本的150份增加至200份，讓更多的弱勢家庭及獨居長輩可以獲得充足的物資、開心過好年。

住在銅鑼鄉的黃爺爺是這次活動受贈對象之一，未婚無子女、家住偏遠又行動不便的他，平時無法外出採買生活用品，大多仰賴居服員及鄰居的協助。贈送福袋當天，黃爺爺看到福袋內滿滿的物資非常感動，不停地向愛心志工道謝，讓他今年可以安心過年。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，每年的「寒冬送暖」活動從募捐到擔任愛心志工到各地去分送福袋，都受到大千健康醫療體系員工的熱情響應及參與，當每位愛心志工翻山越嶺將物資送到長輩手中，看到他們開懷的笑容，心中總是滿滿的感動。

在急診室服務且已經參與過10次「寒冬送暖」活動的吳姓護理師分享，今年是她第一次到大湖鄉南湖村分送福袋，遇到的每位長輩都很熱情，不僅分享熱茶、糖果，還開心的與她聊天說笑，其中一位劉伯伯看到她的破洞牛仔褲造型，還開玩笑的說「天氣很冷，褲子破洞要買新的喔！」，幽默的反應讓吳護理師開懷大笑。

吳明昌表示，農曆春節是一家團圓、熱鬧相聚的日子，但對一些獨居長輩來說，卻是感傷和無奈的，其實他們只希望擁有一點關懷和陪伴，一掃寒冬中的孤寂。透過寒冬送暖的活動，希望將溫暖的問候及充足的物資帶入長輩家中，感受人與人之間溫馨的傳遞與關懷。