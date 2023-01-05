我國元旦起實施大陸入境旅客全面唾液篩檢，頭兩天陽性率為27.8％和19.9％，中央流行疫情指揮中心公布3日最新資料，大陸入境陽性率再降至17.9％。近來境外移入個案每天新增上百例，指揮中心指揮官王必勝表示，根據現有資料來看，境外移入個案中約有一半來自大陸。

指揮中心發言人莊人祥說明1月3日大陸入境旅客採檢情形，桃園機場入境1001人，其中186人陽性；松山機場入境140人，其中18人陽性，整體陽性率為17.9％；1月1日至3日期間大陸入境陽性率介於17.9％到25.0％。

對於大陸入境陽性率約2成，指揮官王必勝表示，過去機場採檢陽性率平均是5％上下，最高也有10％以上，有些班機特別高；幾個月前觀察入境陽性率，大概是3％到5％。他認為，這幾天的大陸入境陽性率算是高的，這反映出大陸疫情處於高峰期間，這個數字和韓國接近。

最近每日新增境外移入個案數激增，昨天新增541例創下史上新高，今天再增加436例。王必勝表示，根據現有資料，境外移入個案中有一半來自大陸，但詳細數字需要向移民署查詢，未來會以一周統計方式公布。

根據外電報導，由歐盟27個會員國政府官員組成的「整合性政治危機因應」4日強烈建議所有會員國針對大陸旅客須檢測陰性。王必勝表示「我們已經有自己的方法」，目前從大陸4個直飛航點入境者，都是以唾液篩檢的方式，至於轉機旅客較難處理，則採用48小時內PCR陰性證明，目前先以這樣的方式，再觀察大陸疫情來調整。

國內自1月1日起針對大陸直航入境航班進行唾液PCR檢驗，1月6日起則要求從大陸起飛、經港澳轉機入境的旅客，須持有搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。