算命阿姨廖麗芳「降落」黑松沙士，於指定通路購買相關產品還送限量紅包袋。（黑松提供）

由Youtuber阿翰裝扮的算命阿姨廖麗芳，因為台詞與橋段有趣，掀起社群轟動。黑松沙士看好其高人氣，今年春節新包裝與阿翰合作，將九天玄女唯一指定的「算命阿姨」與手握全台百間套房的「房東阿姨」可愛樣貌之姿降落於瓶身上，於指定通路購買相關產品即贈送限量紅包袋。

黑松與阿翰攜手，讓房東阿姨以兔女郎的模樣生動呈現，而算命阿姨以爆米花恭請九天玄女降落的拿手絕活元素也不可少，再加上「唯一指定 平安如意」、「錢兔後翹 好運報到」的吉祥話對聯，為過年增添喜慶。

黑松沙士本次更以廖麗芳角色打造趣味算命網站，將於12日限時開張，快來讓鐵口直斷的算命阿姨算算今年運勢，到黑松沙士FB粉絲團參加相關活動即可抽免費黑松沙士一箱；加入黑松LINE官方帳號還能免費下載「算命阿姨／房東阿姨限定桌布」。

「黑松沙士春節限定版」即日起將陸續於各大通路開始販售，31日前只要在PChome 24h購物購買黑松沙士系列商品，滿299元還送阿翰插畫限量紅包乙組，數量有限，送完為止。