新冠肺炎疫情邁入第4年，有專家預估病毒將走向感冒化，有望不打疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，根據現有資料，推測民眾1年需接種2劑疫苗，未來要觀察疫情發展、變異株的變化。指揮中心已責疾管署召開專家諮詢會議，看看未來的計劃是否要做調整。

台大兒童醫院感染科主治醫師李秉穎今指出，目前的新冠疫情已趨近於感冒化而非流感化。若病毒只有在秋冬流行，重症數不超過流感，就是感冒化。全球有101種以上的鼻病毒、4種冠狀病毒都會引起感冒，並在秋冬達到高峰，但因重症比例太低，各國不會想發展疫苗對付它。

流感化則是會每年變異，引起很大的重症、死亡，因此藥廠需根據變異製造疫苗。李秉穎表示，目前已有藥廠研發新冠、流感二合一疫苗，不過他認為未來可能不需要，原因是新冠將走向感冒化，是否成真就要視未來的疫情數字而定，今年還需不需要再打加強劑，也仍待討論。

對於疫苗的規劃，王必勝指出，前年11月曾針對未來的2年進行規劃，有2000萬、2500萬的採購計畫。現有資訊來看，我們還是以mRNA次世代疫苗為主，搭配次單位蛋白疫苗給不能打mRNA疫苗的、想選擇副作用小的疫苗的民眾。

對於未來接種疫苗是否沒有必要？王必勝表示，因疫苗保護力3～6個月就會衰減到一個程度，推測民眾1年需接種2劑新冠疫苗，未來則要觀察疫情發展、變異株的變化。指揮中心已責疾管署召開諮詢會議，聽取意見，看看未來的計劃是否要做調整，現在沒有詳細的數字給大家。若有新變異株、免疫逃脫能力強，會不會有新的疫苗問世也還不知道。

至於疫情是走向流感化或感冒化？王必勝說，疫情有點往流感化趨勢走，但是重症、死亡還沒有達到流感化的標準，還有一段距離，更不要說感冒化，需要持續觀察，希望漸漸往流感化走，才能用常態的傳染病來看待。