警方在車內起獲改造手槍及子彈。（警方提供）

車上藏槍毒跑給警察追 毒蟲摔斷腿哀嚎就逮

新北市保安警察大隊員警本月3日在三重區巡邏時，見1輛自小客車違停，上前盤查車上2名男子，55歲徐姓男子突然轉身拔腿逃逸，員警立即追捕，但還沒追多遠，徐男因為鞋子鬆脫當場踉蹌跌倒，本還想起身繼續逃跑，右腿卻無法站立，接著一陣劇痛，倒地哀嚎「我的腿斷了！」緊跟在後的員警上前將他逮捕。隨後警方從車內起獲2把改造手槍、23發子彈及毒品，全案偵訊後依法送辦。

保大員警本月3日晚間11時許在三重區正義南路盤查違停車輛，車上2名男子面露忐忑，坐在副駕駛座的徐男更是緊張到語無倫次，員警檢視徐男背包，起獲1包安非他命與吸食器，徐男突然拔腿狂奔，衝進附近商場企圖逃逸，員警隨即徒步追捕，詎料，徐男跑沒多遠，就因鞋子鬆脫跌倒，當場右腿膝蓋骨折，倒地哀嚎就逮。

警方隨後戒護徐男就醫，並又在車內駕駛座後置物袋起獲2把改造手槍及23發子彈，遂一併將駕駛26歲高姓男子逮捕，高男坦承持有槍枝。偵訊後，警方依槍砲彈藥刀械管制條例將高男送辦，徐男則以毒品罪嫌送辦，並持續追查槍枝及毒品來源。

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