小甜甜亮保護令控教會惡行 自曝遭宋先生跨坐暴打 @chinatimesent

「藝起發光」協會理事長、牧師宋逸民4日帶老婆陳維齡開記者會道歉，隻字未提小甜甜，小甜甜今（5日）不忍了，發近5000字長文指控老公宋先生家暴，宋逸民夫妻讓教會小組長白家綺、吳東諺夫妻阻止她驗傷，對於白家綺、吳東諺捲進風暴，兩人所屬的民視鳳凰藝能總經理趙善意表示：「身為經紀公司，我心疼的是白家綺吳東諺，很可能陷入公親變事主的尷尬，希望他們能夠持續本於同事之愛，持續的發散他們的愛心。」

趙善意表示，有關當事人的Po文部分，由於很多細節都屬於夫妻的互動方式和互動過程，身為外人真的很難作出適合且絕對公正的評斷。除了當事人外，這中間也很難為的應該是周邊想要幫忙的好朋友們。

身為經紀公司，他指出，「對於白家綺、吳東諺夫婦，我們的理解是，他們的立場就是基於善意來協助當事人夫妻。或許在溝通過程中，措辭不夠周全，讓當事人誤解，但我相信應該都不是刻意為之。我們這麼多年在協助很多夫妻調解的過程中就會發現：夫妻的事情不是一般外人能夠理解的，只有當事人自己溝通和互動才有辦法化解危機」。

他誠摯期望不管這件事情如何進行，都能有圓滿的結果，好夫妻繼續恩愛，好朋友繼續相互支持。

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