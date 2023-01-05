根據群益投信統計資料顯示，近十年歷年第一季台灣加權指數的勝率為80%，平均漲幅2.54%。台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，2023年下半年預期強勢美元因升息高點已過而轉弱，外資回補台股機會高。台股今年震盪雖然不減，但行情可望蹲低走高，彈升行情最可能落在今年下半年，建議投資人低檔承接分批布局，為迎接可能看漲行情做準備。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，歷史經驗顯示，景氣循環中，升息見頂後股市可望於1至2季內落底，台股眾多利空與不確定因素漸漸排除，長期而言全球總體經濟不論軟著陸或硬著陸，終究會有結束下行循環的一天，因台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，故震盪過後台股長線仍可望重返多頭的看法不變，操作上建議逢低分批布局，中長期看好的產業包含電動車、伺服器，半導體族群則靜待落底訊號浮現。短期內預期受惠解封後的行情，可留意鋼鐵與解封相關的食衣住行概念族群。

葉獻文表示，半導體存貨創歷史新高，尚未反映在上游晶圓製造端，半導體產業2023年為營收與成本下滑彼此間速度的拉鋸，所幸下游廠商已開始去化庫存，庫存金額才是關鍵指標；世界貨櫃運價指數2022年修正約77%，航商減倉跌幅收斂，預期2023年第一季航商獲利進入損平點，均屬正面消息。

觀察台股後市，葉獻文點出台股有四大利多與四大利空，利多有：目前台股股價淨值比為1.8倍，約當於5年均值1.9倍，仍有4%左右現金殖利率；外資賣超金額將逐步收斂；油價與黃豆、小麥、玉米等原物料價格持續下滑，顯示通膨高峰已過；中國兩會前夕將推出刺激經濟方案。利空方面則有，升息縮表等對總體面負作用慢慢開始發酵；台灣2022年11月景氣對策信號加速下滑，為2022年以來低點；領先指標持續下降；台股上個季度第四季企業獲利，普遍看法偏保守；兩岸關係在2024年總統大選前無改善機會。