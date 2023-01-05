群電(6412)2022年合併營收達410.66億元，年增1.7%，創下歷年新高，由於去年獲利同步創高，而群電一向採取高配息，預估今年配息有望創下新高，展望今年，雖然大環境不確定性仍高，但群電看好雲端運算、通訊、大瓦特數NB及智慧建築解決方案等多元高值產品挹注，預估營收將於第1季落底後逐季往上，今年營收獲利有機會再戰新高。

由於PC產業回歸傳統淡季，加上高基期因素，群電2022年12月合併營收達30.3億元，年減7.4%，累計2022年第4季合併營收為95.01億元，年減10.5%，累計2022年合併營收達410.66億元，年增1.7%，創下歷年新高。

群電表示，2022年雖然面臨總體經濟和產業面的諸多挑戰，全年營收仍穩健有撐，創下每月營收均維持在30億元以上高水準；在產品組合方面，近年來公司積極優化產品結構，在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子)中，高毛利的雲端智能應用營收在2022年年增逾2成，營收貢獻更超越總營收5成，可望帶動群光電能獲利連續4年改寫歷史紀錄。

群電2022年營收及獲利可望同步創下歷年新高，股利政策也備受期待，群電表示，公司過去9年均維持7成以上的現金配息率，公司預期在維持一貫的高配息率下，今年配息金額將有機會創下歷史新高。

展望2023，群電認為，今年大環境的不確定性仍高，但是仍有許多產業包括雲端運算、通訊、節能等產業有機可圖，看好大瓦特數筆電、伺服器、以及衛星通訊電源將維持雙位數年成長，而布局已久的第三代半導體材料氮化鎵(GaN)筆電電源及智慧建築解決方案營收則將有機會呈現倍數成長，群電也樂觀期待營收在第1季落底後逐季往上，在多元高值產品的挹注下，期許新年度營收獲利有機會再戰高峰。

此外，群電近期已投入1500萬美元，參與日商三井住友銀行(SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION)台北分行發行的綠色定存，該資金將被指定運用於綠色產業或專案的融資。