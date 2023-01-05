在澳洲阿德雷德為2023賽季揭開序幕的塞爾維亞職業男網球星喬柯維奇（Novak Djokovic）第一盤在2比5落後下追趕，最終7比6（3）、7比6（5）擊敗世界排名第64的法國選手阿利斯（Quentin Halys），晉級8強。

喬柯維奇揮別去年被澳洲拒絕入境的難堪，今年重返南半球參賽，在阿德雷德國際賽為年度首場大滿貫澳洲網球公開賽暖身，16強賽遇到考驗，開局就陷入0比3局數落後，在後頭努力追趕局數，2比5落後之後，他在自己的發球局將局數追到3比5，並在阿利斯邁向該盤勝利的發球局首度破發得手，喬帥也有如大夢初醒，將該盤逼進搶七。

第一盤搶七局喬柯維奇連下5分，取得5比0領先，並以7比3收下首盤；第二盤雙方一路互保，喬帥很可惜在第10局錯過兩個破發點兼賽末點，雙方又一次進入搶七，又是一直互保發球分，直到5比5再度平手後，喬帥先破了對手發球分取得6比5第3個賽末點，這次喬帥不再夜長夢多，7比5鎖定勝利。

喬柯維奇表示：「今天對手發揮的很好，我要恭喜他打出了這麼精彩的對抗。阿利斯此役表現就像世界前十高手，發球相當威猛，把球打到對的位置，令人很難去突破他的發球局，因此兩盤搶七局的分數，完全體現這場比賽的困難，我很開心通過這次挑戰。」