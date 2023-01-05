高雄某鐵工廠高齡96歲游姓老董不滿長媳長期家暴他，持假資料變更股權，收回給長媳和長孫繼承的股份挨告。高雄地院考量游男一手創辦公司、年事已高，雖涉犯偽造文書罪，但歷經開庭訴訟的辛苦，依法免除其刑，可上訴。

游翁1966、1986年分別開設鐵工廠、工業公司，2015年擔任兩家公司的董事長迄今。游翁將家族企業股份各分給2個兒子、各1000股，再由2子分別分給各自的配偶和子女，長子過世後，股份就由長媳和長孫繼承，長媳持有鐵工廠、工業公司股份540股、300股，長孫持有鐵工廠、工業公司股份230股、110股。

2018年8月，游翁涉嫌未經長媳及長孫同意，持假資料到經發局辦理變更，私自將兩人的股份轉到自己名下，變成自己持有鐵工廠770股、工業公司440，變更結果公告在「經濟部商業司全國商工行政服務入口網／商工登記公示資料查詢服務」網頁上，市府經發局事後還發函確認持股變動。

游翁的長媳和長孫發現持股歸零，怒告游翁偽造文書，但游翁否認自己的犯行，強調公司都是他獨資創立，是家族企業，沒有股票上市，所有事情都是他一人經手處理，此案股份都是他借名登記在長媳和長孫名下，實際上全都是他的股份，他有權做變更。

游翁控訴，長媳及長孫要霸佔他的財產，言行破壞公司商譽，甚至不惜打他，他才會做變更、拿回股份。

法官認為，游翁未經持股人同意就移轉股份，確實有犯意。但考量游翁歷經刑事訴訟程序，應已心生警惕，辛勞一生不僅未能安享天年，反得與至親對簿公堂，所受痛苦，應不下於接受刑罰，依刑法第61條免除其刑，避免無意義的刑罰執行耗費國家資源與違反國民法感情，可上訴。

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