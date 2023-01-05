行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果，將普發現金每人6000元，希望在農曆年過後可以給全民新春祝福。不少網友卻對此金額相當不滿，認為「還稅於民」的誠意不夠，更有人直接點名，應廢除由唐鳳擔任部長的數位發展部，認為這樣就能「再多200億來分」。

對於普發6000元一事，許多網友湧入各大社群留言，有人開心能拿到錢，但也有人質疑金額不符預期、過去超徵的稅額怎麼沒有比照辦理等；亦有民眾擔憂，政府恣意發紅包恐會讓財政赤字加劇、債留子孫，齊頭式普發現金也有公平性疑慮。

媒體人朱凱翔則認為，「發錢一定要領，做公益更好。難道你要留給民進黨亂花？」獲得大批網友認同，並有不少人則在其臉書下留言，直接點名應廢除數位發展部：「唐鳳的數發部一年燒多少億？直接廢除錢全部還人民更好」、「根本不知道在幹嘛的部，該廢廢還錢了」、「與其讓唐鳳在那邊作秀，不如還錢於民」、「多元宇宙科一年花多少？政府要浪費人民血汗錢有經過大家同意？」「最該廢的就是這個部，廢掉再多200億來分」。

另方面，除普發6000元外，蘇貞昌今日於行政院會拍板通過衛福部提報的「2023年低收入戶及中低收入戶加發生活補助」計畫，今年1月起，低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給，為期1年。