112年度中央政府總預算是史上最高2.71兆元預算。國民黨團今(5)上午召開記者會，嚴正表達為人民看緊荷包的立場。國民黨團總召曾銘宗指出，今年公務預算編列11億8471萬元，為避免政府用人民納稅錢，進行不當的廣告行銷，並刻意圖利特定媒體，衍生1450網軍、側翼等行徑，國民黨團主張統刪50％。

國民黨立委賴士葆也提到，行政部門委辦費編列過於浮濫，今年總共編列547億元，扣掉統一發票，還有420億元，較上年度高出33％。雖然在朝野協商時都依慣例統刪5％，但他發現行政部門常常利用委辦費來外包豢養網軍、側翼、甚至變成單位小金庫，因此國民黨團主張委辦費統刪至少10％。

此外，國民黨也將針對特定劣跡官員提案刪減其首長特別費，國民黨立委費鴻泰點名國安局長陳明通，把學界染黑、染臭、染髒，竟然還能夠繼續掌管攸關國家安全，國民黨團對於陳明通局長人格特質相當有意見，根本不適任擔任國安局長一職，將刪減其首長特別費。

費鴻泰也提到外交部長吳釗燮，就任至今丟掉8個邦交國，還將國家帶到戰爭的邊緣，根本不適任擔任外交部長；經濟部長王美花，2025年要參加大阪世博會，結果中華民國的國名不見了，經濟部還花20億元成立一個毫不相干的公司參與世博會，有損國格，王美花嚴重失職，將刪減其首長特別費。

而通訊傳播委員會(NCC)被主委陳耀祥搞到「髒兮兮」，費鴻泰批評獨立機關完全不獨立，滿身臭味，奉行政治旨意將中天撤照，成為國際級的笑話、醜聞；配合民進黨派系意圖強行通過鏡電視執照，國民黨團認為，陳耀祥主委既無專業，也不獨立，根本就不適任繼續擔任主委，將直接刪除其首長特別費。

費鴻泰還點名農委會主委陳吉仲，農委會面對大陸禁止台灣農漁產品進口時，陳吉仲只會說渾話、大內宣、補貼農漁民，所謂「班班吃石斑」的結果，卻很多學生吃不到石斑；一天到晚說要上告WTO，但其實一件申訴案也沒送進WTO，陳吉仲根本不適任主委職務，也將刪除其首長特別費。

此外，國民黨團也認為食藥署長吳秀梅的劣跡罄竹難書，最近處理輸陸產品登記時，還將鳳梨當成水餃，毫無專業、完全政治考量，讓國內廠商蒙受重大損失，根本不再適任食藥署長，將刪除首長特別費。