宜蘭傳統藝園區為展現兔年活力新氣象，首次與冬山鄉公所攜手展出10公尺高「咚咚兔遊傳藝」，可愛萌樣添增許多活潑氣息。（吳佩蓉攝）

two兔躍春表示出遊美照拍好拍滿，絕不能錯過超萌咚咚兔、謝謝平安大燈籠，及象徵平安祈福、大吉大利、一帆風順的三色燈籠月橋。（吳佩蓉攝）

全聯善美的文化藝術基金會表示，此次以「兔躍獅跳」為發想，推出「傳藝走春 玩one 兔two 獅three」春節活動。（吳佩蓉攝）

全聯善美的文化藝術基金會表示，此次以「兔躍獅跳」為發想，推出「傳藝走春 玩one 兔two 獅three」春節活動。（吳佩蓉攝）

宜蘭傳統藝園區為展現兔年活力新氣象，首次與冬山鄉公所攜手展出10公尺高「咚咚兔遊傳藝」，可愛萌樣添增許多活潑氣息，還有弄獅踩街、聖獸藝陣4D數位展、電音三太子、跋杯祈福幣拓印春聯等活動，讓大年初一至初七的走春行程，充滿熱鬧的濃濃年味，另，園區歡迎縣民回娘家，初一、二享免費入園。

全聯善美的文化藝術基金會表示，此次以「兔躍獅跳」為發想，推出「傳藝走春 玩one 兔two 獅three」春節活動，除了與來自冬山的玉兔盡情合照，也藉此推廣縣內鄉鎮特色旅遊點，串起宜蘭好好玩的旅遊路線地圖。

其中，one就是玩起來，園區首次舉辦「錢兔似錦、跋杯祈福幣」活動，民眾可向文昌帝君擲筊、祈願，就有機會獲得新春特製「錢母」兔年紀念幣或「鴻兔迎福紅包袋」等小禮；不僅能欣賞獅陣踩街及三太子演出，初五福利熊及財神爺也會拜年發喜糖，一同「摸獅頭好采頭」，年初就有好兆頭。

而two兔躍春表示出遊美照拍好拍滿，絕不能錯過超萌咚咚兔、謝謝平安大燈籠，及象徵平安祈福、大吉大利、一帆風順的三色燈籠月橋。three傳藝「獅輩秀」看弄獅過好年，展示最大亮點《聖獸除瘟錄》為沉浸式劇場，透過實拍、2D與3D動畫創作，融入文化內容策進院的最新科技4DViews，重新轉譯獅陣文化。

園區執行長羅欣怡表示，園區打造玩慶典、拍過癮、祈福運、看好戲等4大亮點，還有打卡抽福袋、銅板價毛孩點心燈、萬兔歲賀滿額贈、萬兔迎春抽紅包等限定活動，今年過年不妨來傳藝漫遊度過春節假期。

冬山鄉長林峻輔表示，很開心冬山的咚咚兔可以到傳藝中心跟全國朋友過春節，咚咚兔有10公尺高、為全國最高的玉兔，萌萌慵懶樣、吃飽飽、睡飽飽，代表幸福冬山的象徵，希望今年卯兔年，台語就是「卯大吉、賺大錢」，歡迎全國民眾至傳藝、冬山走春過好年。

值得一提的，「煙波花時間宜蘭傳藝」為住宿於傳藝的房客，在除夕至初三夜間安排節慶必看的東方雜技節目、大飽眼福。更多活動詳情可至宜蘭傳藝園區官網https://www.px-sunmake.org.tw/welcome.html 及FB粉專https://zh-tw.facebook.com/sunmakecultures/ 查詢。