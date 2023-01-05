2023年新春假期即將來臨，高雄市立美術館結合兒童美術館與內惟藝術中心場域，在1/8首波推出胖叔叔節慶故事活動，帶領大家走入兔年童趣與客家傳統故事的奇妙世界，還可以兌換舊振南限量棗枝禮盒。春節期間更規劃一系列藝術體驗工作坊、藝文展演、市集、元宵猜謎等活動，邀請市民朋友一起來走春，從小年夜開始，感受一路的年節氣氛，讓藝術伴你過好年！

高雄兒童美術館最受大小朋友歡迎的胖叔叔說節慶故事活動將於1月8日登場(資料照片，高雄市文化局提供)

大年初一(1.22)高美館推出「黑皮兔與卡啦兔—好事成TWO」新春版印活動。(高雄市文化局提供)

高美館與百年餅店舊振南再度合作，邀請國際說故事達人胖叔叔，以農曆春節為主題，推出「福兔蹦蹦，呷甜甜」，於1月8日下午3點30分於兒美館中庭登場。本次胖叔叔將帶來兩則與生肖兔子有關的故事—《短耳兔》與《李田螺》，故事不僅充滿希望與童趣，讓大小朋友在歡笑之中，同時感受節慶文化背後的傳統精神。活動當日下午３點將發送好禮兌換券，由家長陪伴2至12歲小朋友現場排隊領取，活動後可兌換舊振南限量好禮—象徵來年興旺的「棗枝」禮盒，猶如一根根小金條、嚐起來酥脆扎實的棗枝，裹上糖粉後別有一番風味，同時體現古早俗諺：「吃寸棗，年年好；吃甜甜，好過年」，限額只有300份，額滿為止。

大年初六(1.27)高雄兒美館推出親子猜燈謎、創意畫燈籠。(高雄市文化局提供)

高美館延續雙特展《X人稱─黃心健的元宇宙劇場》及《minä perhonen／皆川明つづく》的精彩，在春節期間也不停歇！此次美術館園區加入新型態藝文場域內惟藝術中心，與高美館、兒美館共於春節期間共同化身遊樂場，小年夜至初六舉辦一連串迎春活動，歡迎市民朋友來高美館看雙特展之餘，也可在與藝術之間一來一往的互動玩樂中，感染專屬於新年的歡樂氣息。

1月20日以剪紙窗花作為開場，邀請市民朋友尋找深藏於時光記憶中的過年印象，為內惟藝術中心四周的最美玻璃窗增添春節氣息。1月22日，透過個人創意以凸、孔併用技法版印主題兔，感受濃濃的手作春意；此外，更加碼藝術家阿卜極的創意兔兔紅包，與藝術家田文筆的木刻斗方，讓你「好事成TWO」。1月23日，以獨特拼貼技巧結合傳統書法創作春聯，帶來兔年新氣象，既表現活潑輕巧形象，也呈現文字結構之美，將農曆迎春的斗方習俗持續賦予新生代。1月24日，雲門舞集資深舞者邱怡文所編「無聲to有聲」，由曾參與2022高雄春天藝術節的自由舞者施旻雯，攜手台灣代表性模組合成器音樂家MADZINE，透過合成器各組件的自由交互作用，及舞者柔韌婉轉的律動，在動靜之間共同交織出一場音樂與舞蹈的空間漫遊，帶領觀者進入無限聲響的空間世界。

除了有趣的藝術體驗工作坊與優美藝文展演，1月24日至26日，在高美館園區西側臨馬卡道路林蔭區更連續3天舉辦「森ノ市・お正月」主題市集，集結數十家風格餐飲及原創設計攤位，打造不亞於年貨大街的熱鬧規模，邀請市民朋友品嘗美味、挖掘尋寶的同時，也祈願在新的一年繼續努力加油，制定新年新目標。1月27日，雖已近假期尾聲，卻仍不忘春節後象徵「一元復始，大地春回」的元宵佳節，親子民眾一起在兒美館猜燈謎、發揮創意彩繪燈籠，將圓滿團聚的年節氣氛延續至元宵。邀請您於春節期間相約至高美館園區，在豐富多元的習俗活動中，體驗藝術文化與生活結合的瞬間！