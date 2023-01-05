群光（2385）去年12月自結合併營收為85.66億元，第四季自結合併營收達276.02億元，累計2022年自結合併營收達1157.48億元，年成長8%，登歷史高峰。

群光多年耕耘非PC領域有成，去年非PC產品營收比重成功過半，是營收成長的最重要推手，其中AI影像產品以及網通產品營收遙遙領先，營收年成長分別超越三成與六成。群光秉持多元化產品策略，積極運用AI影像技術、網通技術以及電源技術於AIOT、智慧家庭、智慧醫療、車用市場、視訊會議等領域，去年更首次為歐系客戶推出高階商用監視器進入商用監測市場，目前已掌握多位潛在客戶，在生產製造方面，群光早已於2019年於泰國建立生產基地，目前生產十分順利，未來將可彈性因應歐美地區客戶需求，法人預期群光製造的影像監視器將充分受惠於美歐國防授權法NDAA商機。

展望2023年，法人認為群光可望持續成長高個位數，因群光擁有多元化產品組合，且於鍵盤、AI影像產品、電源市場中分別取得市場領先地位，在經濟前景相對不明的狀態中，法人預期群光在營收表現上將持續發揮穩定成長的優勢，優於業界成長。今年營收成長重點在於持續經營高附加價值產品，例如AI影像產品將更著重於拓展高毛利的產品應用市場，鍵盤方面將繼續推出高單價產品，以及擴大市場佔有率。

群光去年前三季每股獲利已達7.88元，主要由本業所帶動，營業利益成長高達32%，法人預估因營收持續刷新紀錄，看好去年獲利有望挑戰歷史新高，有機會超越一個股本。群光一向有穩定的高股利政策，現金配息率均維持在七成以上，因此法人表示群光的現金股利有望創下歷史新高紀錄，以目前的股價計算，現金殖利率將大幅超越過去五年水準。